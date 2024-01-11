Стало известно, сколько детей родилось в Алтайском крае в 2023 году

Данные предоставили в управлении юстиции региона.
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В прошлом году органы ЗАГС Алтайского края зарегистрировали 16667 новорождённых.
5519 из них были зарегистрированы через суперсервис «Рождение ребёнка». Он позволяет родителям составлять записи актов о рождения без посещения органа ЗАГС через портал Госуслуг.
Для электронной регистрации рождения ребёнка маме необходимо оформить в роддоме электронный медицинский документ о рождении, который поступит в её личный кабинет на Госуслугах. Затем нужно заполнить заявление на Госуслугах и направить в орган ЗАГС, который в течение одного рабочего дня сформирует в едином государственном реестре запись акта о рождении.
Взято отсюда.
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