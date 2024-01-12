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Стало известно, сколько домов отремонтируют в Алтайском крае в рамках капремонта

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Стало известно, сколько домов отремонтируют в Алтайском крае в рамках капремонта

На начало 2024 года накопления взносов собственников на капитальный ремонт составили 685 млн рублей

Региональный оператор Алтайского края запланировал в течение 2024 года произвести капитальный ремонт 308 многоэтажек, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 

На начало года накопления взносов собственников составили 685 млн рублей, и уже сейчас заключены договоры с подрядными организациями на производство работ в 192 многоквартирных домах. В частности, заключены контракты на замену 59 лифтов в 18 многоэтажках.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов увеличили на 14%. Мониторингом технического состояния многоквартирных домов в крае занимаются органы местного самоуправления.

По информации регионального оператора, в 2023 году в Алтайском крае провели капитальный ремонт 300 многоквартирных домов общей стоимостью около 1,6 млрд рублей. 

Регоператор напомнил, что некоторые собственники могут претендовать на компенсацию расходов по оплате взносов на капремонт. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

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Взято отсюда

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