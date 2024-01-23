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Стало известно, сколько еще будут судить барнаульца Падуна, который задушил жену

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Суд снова опрашивал сторону обвинения

Стало известно, сколько еще будут судить барнаульца Падуна, который задушил жену

Сегодня, 22 января, состоялось очередное заседание по делу Константина Падуна, который в начале прошлого года убил свою жену, замаскировал всё под исчезновение.

В этот понедельник в Ленинском районном суде прошло второе слушание в закрытом формате. Суд опрашивал сторону обвинения, пишет «Амител» со ссылкой на адвоката Падуна Виталия Алексеева.

— Сторона гособвинения представляет доказательства, допрашиваются свидетели со стороны обвинения. Часть свидетелей опросили, показания остальных огласили. Все свидетели у нас в сегодняшнем заседании закончилось, будем исследовать письменные материалы дела. Одно или два следующих заседания это займет, — рассказал он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что дело Константина Падуна пересматривают в закрытом формате. Об этом ходатайствовал обвиняемый, ссылаясь на то, что в материалах фигурируют двое маленьких детей.

Приговор Падуну должны были вынести еще в июле прошлого года, но дело вернули в прокуратуру. Ранее Константин выступил с последним словом. Сказал, что хочет вернуться к детям и жить нормально.

5 января 2023 года во время ссоры Константин задушил бывшую жену. Он вынес ее тело на крышу и засыпал снегом. В течение нескольких дней Падун убеждал полицию, что его жена Елена пропала. Когда нашли тело, мужчина признался в убийстве.

Взято Источник
23.01.2024

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