Стало известно, сколько женщин живет в Алтайском крае и чем они занимаются

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В честь празднования Международного женского дня Алтайкрайстат поделился основными сведениями о женщинах, которые проживают в регионе

В Алтайском крае проживает почти 1,2 млн женщин, что составляет около 54% от всего населения, сообщают “Вести Алтай” со ссылкой на Алтайкрайстат.

Средний возраст алтайских женщин равен 43 годам. Живут же они в среднем около 76 лет. Почти полмиллиона жительниц региона трудятся в различных сферах и только 20 тысяч нигде не работают.

Из всех ищущих работу в Алтайском крае большая часть также представительницы прекрасного пола – 53% против 47%, соответственно. Многие из местных жительниц хотят работать в таких сферах, как финансы, управление персоналом, бухгалтерия, медицина и розничная торговля.

Ранее стало известно, сколько жителей потерял Алтайский край в 2023 году.

Взято отсюда.

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