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Стало известно, сколько жителей Алтайского края проголосовали за Путина

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Стало известно, сколько жителей Алтайского края проголосовали за Путина

Выборы. Голосование Фото: Олег Укладов

По словам председателя регионального избиркома, действующего президента на выборах главы государства в Алтайском крае поддержали более 890 тысяч человек

Предварительные итоги голосования на выборах президента России в Алтайском крае огласили в понедельник, 18 марта, в региональном избиркоме. Как сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, всего в выборах в регионе приняли участие 1 050 936 человек из 1 754 697 избирателей. Таким образом, пока еще по предварительным данным, явка составила 59,89%.

Что касается раскладки голосов по кандидатам, то уверенную победу одержал действующий президент Владимир Путин: за него проголосовали 890 855 человек (84,88%).

Взято отсюда

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