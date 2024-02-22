Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Алтайкрайстат подготовил оперативную информацию о естественном движении населения края. Смертность сократилась, но упала и рождаемость

За 2023 год Алтайский край потерял почти 14 тысяч человек, говорится в сообщении Алтайкрайстата об естественном движении населения.

Естественная убыль за 12 месяцев прошлого года составила 13,7 тысяч человек (16,3 тысячи в 2022 году): в регионе родились 16,6 тысяч человек, умерли 30,3 тысячи.

Естественное движение населения за 2023 год Фото: Алтайкрайстат

В 2023 году заключили брак 13,9 тысячи пар, развелись 10,8 тысяч. По сравнению с 2022 годом число разводов незначительно выросло, а число браков сократилось почти на две тысячи.

Ранее стали известны самые “старые” и “молодые” территории Алтайского края.

Взято отсюда