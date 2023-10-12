12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сбывается худший из прогнозов. Зеленский договорился о новых атаках на Россию
Новости Алтай
США превращают Ближний Восток в кровавую баню, — Эрдоган
Новости Алтай
Армия России наступает у Донецка, стремясь взять в котёл Авдеевку
Новости Алтай
Танковая дуэль под Торским: Российская машина против двух украинских
Новости Алтай
Все только начинается: Израиль получил страшный ультиматум
Новости Алтай
Байден лично подписал “приговор” Израилю: шокирующие факты вышли наружу

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1708 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование213 Новости
Общество430 Новости
Объявления80 Новости
Политика365 Новости
Спорт253 Новости
Платим за интересные новости!

Стало известно, сколько миллиардов власти получат с налога на вклады россиян

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года

Фото: amic.ru

Власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян, пишут “Известия” со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

“Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года”, – отмечает издание.

Уточняется, что в 2023 году от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 тысяч рублей. Это если Центробанк не будет дальше поднимать ключевую ставку. Если же повысят, то и сумма необлагаемого налогом дохода тоже увеличится.

Налог за 2023 год необходимо будет заплатить до 1 декабря 2024 года. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков.

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости