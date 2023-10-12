Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года

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Власти рассчитывают за три года получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян, пишут “Известия” со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

“Россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года”, – отмечает издание.

Уточняется, что в 2023 году от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 тысяч рублей. Это если Центробанк не будет дальше поднимать ключевую ставку. Если же повысят, то и сумма необлагаемого налогом дохода тоже увеличится.

Налог за 2023 год необходимо будет заплатить до 1 декабря 2024 года. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков.

горняк



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