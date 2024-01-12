Стало известно, сколько многоэтажек отремонтируют в Алтайском крае в 2024 году

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На начало 2024 года накопления взносов собственников на капитальный ремонт составили 685 млн рублей. На 192 дома регоператор уже заключил договоры с подрядными организациями

В течение 2024 года региональный оператор Алтайского края запланировал капитальный ремонт 308 многоэтажек. Как сообщили “Толку” в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов, на начало текущего года накопления взносов собственников составили 685 млн рублей. Уже сейчас заключены договоры с подрядными организациями на производство работ в 192 многоквартирных домах.

Как жителям конкретного дома узнать о капремонте

Напомним, с 1 января 2024 года в Алтайском крае на 14% увеличили минимальные размеры взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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С 1 января 2024 года в регионе увеличили минимальные размеры взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 14%

Впредь жителям многоквартирников и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно придется отчислять на капремонт 12,49 рублей с кв. метра жилплощади.

Для жильцов кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно минимальный взнос на капремонт составит 11,23 рубля с кв. метра.

Жителям пятиэтажек и более высоких многоквартирных домов придется платить за капремонт – 10,18 рублей с кв. метра.

В Фонде напомнили, что информация о накопленных взносах на капремонт в разрезе конкретного многоквартирного дома, включенного в программу капремонта, уровне собираемости платежей, а также видах и сроках работ, запланированных краевой программой капремонта, находится в свободном доступе на сайте регоператора.

Данные сведения содержатся во вкладке “Найди свой дом в региональной программе“, а также в разделе “Личный кабинет”.

По данным регоператора, ремонт домов производится в сроки, установленные краевой программой и краткосрочными планами ее реализации. В нее включены все многоквартирные дома, расположенные на территории Алтайского края (за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, имеющих износ более 70%, а также домов, в которых насчитывается менее пяти квартир).

Также в Фонде акцентировали внимание и на том, что капремонт проводится на взносы, собранные собственниками в рамках конкретного муниципалитета. Таким образом, количество ремонтируемых домов напрямую зависит от объема средств, собранных в муниципальном образовании.

Как формируется очередность на капремонт

Что касается мониторинга технического состояния многоквартирных домов, то в регионе им занимаются органы местного самоуправления.

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К их же компетенции относится создание комиссии по определению необходимости проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реестр домов, нуждающихся в капремонте, направляется в минстрой Алтайского края, где формируется краткосрочный план реализации региональной программы.

Регоператор акцентировал внимание на том, что подрядные организации, которые непосредственно занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов, определяются путем проведения конкурсных процедур, как того требует федеральное законодательство.

По три сотни домов в год

По данным регионального оператора, в 2023 году в Алтайском крае проведен капитальный ремонт 300 многоквартирных домов общей стоимостью около 1,6 млрд рублей. В данном случае собственники формировали фонд на счету регоператора.

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Как было отмечено выше, в текущем году планируется провести капитальные ремонты 308 многоквартирных домов. Известно, что в 18 многоэтажках планируется заменить 59 лифтов.

Необходимость индексации минимальных размеров взносов в Фонде назвали обоснованной, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капремонтов.

Регоператор напомнил, что отдельная категория собственников может претендовать на компенсацию расходов по оплате взносов на капремонт. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.

Всего в краевую программу “Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края” на 2014–2043 годы включено 8512 МКД общей площадью более 27 млн кв. метров.

Взято отсюда.

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