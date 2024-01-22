Удаленная работа Фото: unsplash.com

По данным опроса, работающие дистанционно тратят на подработки больше времени, но и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя

Каждый пятый (22%) трудоустроенный россиянин признался, что имеет подработку. Об этом стало известно из опроса SuperJob.

При этом работники на “удаленке” подрабатывают чаще и тратят больше времени на дополнительную работу (29%), чем те, кто ходит на работу (22%). По возрасту чаще остальных подрабатывают граждане старше 45 лет (24%).

60% россиян на подработки тратят менее 10 часов в неделю. Каждый четвертый (25%) занят на дополнительной работе от 10 до 20 часов. Только у 15% опрошенных подработка занимает более 20 часов в неделю.

Каждый третий респондент рассказал, что подработки дают ему от 10% до 30% общего дохода. 36% россиян на допработе зарабатывают менее 10% общего дохода. Еще у 18% опрошенных доход от подработки составляет от 30 до 50%. Только у 13% граждан подработки приносят более 50% от общего дохода.

Ранее стало известно, что почти у 20% жителей Алтайского края снизились зарплаты в 2023 году. Чаще остальных об этом заявляли медики и фармацевты.

Взято отсюда