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Стало известно, сколько стоит пригласить актеров Слова пацана на праздник

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Стало известно, сколько стоит пригласить актеров Слова пацана на праздник

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (реж. Жора Крыжовников, 2023 год) Фото: kinopoisk.ru

Пригласить можно не только исполнителей главных ролей, но и второстепенных. При этом цена за их недолгое присутствие может увеличиваться

Россияне стали приглашать актеров из сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” на частные мероприятия. Так, Рузиль Минекаев, сыгравший роль Марата, появился на дне рождения девочки-подростка в Москве. Стало известно, что такое приглашение обошлось фирме по организации праздников недешево.

По данным 116.ru, стоимость присутствия исполнителей ролей первого плана на мероприятии обойдется в 1,5 млн рублей. При этом пробудут они на празднике лишь около 15 минут.

Предполагается, что пригласить на личный праздник можно не только Минекаева, но и других актеров. При этом сумма за каждое приглашение может увеличиваться из-за занятости артистов.

Ранее сообщалось, что создатели сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” намекнули на второй сезон. Режиссер опубликовал на своей странице в одной из соцсетей совместный со сценаристом сериала снимок, который подписал: “сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон”.

Взято отсюда

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