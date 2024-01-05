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Стало известно состояние ребенка, оставленного матерью в холодном доме на Алтае

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Стало известно состояние ребенка, оставленного матерью в холодном доме на Алтае

Ребенок сейчас находится в больнице и получает лечение в соответствии с клиническими рекомендациями

Стало известно о состоянии ребенка, которого нашли вместе с четырехмесячным братом в неотапливаемом доме в Республике Алтай. Об этом сообщил “Толк” со ссылкой на информацию в официальном телеграм-канале региона.

Ранее “БР” писал о том, что вечером 3 января в селе Подгорном Майминского района в холодном доме нашли замерзшего насмерть четырехмесячного младенца и его замерзающего двухлетнего брата. Обнаружил их дедушка, который пришел проведать внуков. Выяснилось, что 21-летняя мать оставила детей 31 декабря одних в неотапливаемом доме без продуктов и уехала в соседнее село праздновать Новый год.  

Уточняется, что семья ранее на учете не состояла, ни соседи, ни родственники сигналов не подавали.

Происшествие вызвало широкий резонанс, люди предлагают привезти двухлетнему малышу, которого отправили в больницу, воды, игрушек, памперсы и даже оплатить услуги няни.

Власти в ответ заверяют, что у ребенка в больнице хорошее питание, пока ему, помимо лечения, особо ничего не нужно. Кроме того, чужих к нему нельзя пускать по закону, только медперсонал. Между тем желающие помочь одеждой и средствами гигиены могут приносить их в управление социальной защиты населения Майминского района.

Сейчас по факту гибели младшего ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

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Взято отсюда

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