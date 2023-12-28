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Стало известно точное число мобилизованных россиян

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Стало известно точное число мобилизованных россиян

Армия. Мобилизация Фото: Олег Укладов

По данным Минобороны, 33 тысячи человек пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки. При этом подавляющее число мобилизованных (96,4%) служили в армии

Минобороны раскрыло точное число мобилизованных россиян. Так, в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований, сообщает РБК.

Согласно материалу “Армия в цифрах – 2023”, типичный мобилизованный – 35-летний работающий мужчина со средним и средним специальным образованием. Более половины из призванных россиях женаты (57%) и имеют детей (56,3%), у трети – ребенок (31%), у четверти – двое, а у 0,3% военных трое детей.

Высшее образование имеют 7% мобилизованных. Среднее профессиональное получили 30%, а еще 63% – среднее. На момент начала мобилизации работа была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более 10 лет.

Напомним, указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Она закончилась 28 октября того года.

Ранее сообщалось, что Путин во время прямой линии 14 декабря ответил на вопрос о второй волне мобилизации. Он заявил, что необходимости в ней нет.

Взято отсюда

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