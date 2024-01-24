Заседание по делу Елены Блиновской Фото: кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блиновской и всем другим арестантам доступны ежедневные прогулки и библиотека. Пока точная дата ее перевода из карантинной камеры в обычную не уточняется

Блогера Елену Блиновскую отправили в карантинную камеру на 20 человек московского СИЗО-6. После карантина ее отправят в обычную камеру, сообщает ТАСС.

“При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть”, – сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Кроме того, Блиновской можно пользоваться спортивным залом. Питание, по словам Мельникова, стандартное: утром – молочные каши и хлеб, в течение дня – супы и мясо. Все согласно нормам, передает РЕН ТВ.

Напомним, суд решил отправить Елену Блиновскую в СИЗО как минимум до 26 апреля. Раньше она находилась под домашним арестом, однако неоднократные нарушения, в том числе новогодняя вечеринка, где присутствовала свидетель по ее делу, повлияли на решение следствия.

Взято отсюда