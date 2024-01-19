Ее транспортировали в Барнаул

Сегодня, 19 января, стало известно, что девушку из Краснощеково, пострадавшую в страшном пожаре, транспортировали в Барнаул.

Она до сих пор в тяжелом состоянии, рассказали «КП-Барнаул» в Минздраве Алтайского края.

Напомним, 16 января в райцентре Краснощеково загорелся дом. В момент возгорания с девушкой были двое ее сыновей. 26-летний отец в это время был на работе.

В краевом следкоме рассказали, что вынес детей на улицу мужчина, который работает пожарником, но он был не при исполнении. А потом уже приехали пожарная и скорая. К сожалению, малышей спасти не удалось.

— Утром в помещении была затоплена печь. В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев пожара.

Огонь тушили шесть пожарных и три единицы техники. Пламя распространилось на весь дом площадью 120 квадратов.

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19.01.2024