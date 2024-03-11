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Стало известно, во сколько жителям Алтайского края обойдется испечь 20 блинов

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Стало известно, во сколько жителям Алтайского края обойдется испечь 20 блинов

Дороже всего угощение на Масленицу обойдется на Камчатке, дешевле всего – в Мордовии

Масленичная неделя продлится с 11 по 17 марта. Почти в каждой семье хотя бы раз за это вреям испекут главное угощение – блины.  

Портал bankiros.ru посчитал индекс блинов для российских регионов. Для этого взяли классический рецепт и цены согласно официальной статистики.

Так, 20 блинов должны получиться исходя из следующих ингредиентов:

  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 1 литр,
  • яйца куриные – 2 штуки,
  • мука пшеничная – 500 грамм,
  • сахарный песок – 100 грамм.

Соль и растительное масло в расчет не брали.

Так, оказалось, что для жителей Алтайского края 20 блинов обойдутся в 131 руб., для жителей Республики Алтай – 155 руб., Томской области – 140 руб. Москвичи могут испечь 20 блинов за 148 руб.

Всех меньше средств на 20 блинов потребуется в Республике Мордовия – 111 руб. Дороже всего блины обойдутся в Камчатском крае – потребуется 196 руб.

В среднем по России угощение на Масленицу обойдется в 134 руб., хотя год назад 20 блинов можно было испечь за 122 руб.

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Взято отсюда

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