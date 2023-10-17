17.10.2023

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Стало известно, за сбор каких грибов в Алтайском крае могут наказать

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Грибы. Корзина Фото: unsplash.com

В октябре в России начал действовать закон о защите редких видов грибов. На территории края также растут экземпляры, за сбор которых грозит наказание

В Алтайском крае растут краснокнижные грибы, за сбор которых грозит уголовное или административное дело, сообщает Telegram-канал “Вести Алтай”.

Всего на территории региона под защиту законодательства попадают три вида, а именно трутовик лакированный, спарассис курчавый и полипорус зонтичный.

Трутовик лакированный известен своими лечебными свойствами, однако в пищу его употреблять нельзя. Его также называют Рейши и Лен-Чжи.

Следующий в списке спарассис курчавый еще известен как грибная капуста. Замыкает тройку кустистый полипорус зонтичный. Последние два вида съедобные.

Ранее алтайский грибник нашел в лесу редкий и необычный экземпляр. Необычный гриб “Тихий охотник” заметил в районе Власихи.

Источник

горняк
горняк локтевский

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