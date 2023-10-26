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Стало известно, зачем на самом деле Израиль тянет с операцией в Газе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. За просьбой со стороны Вашингтона к Израилю отложить наземную операцию в Газе может стоять желание выиграть время для подготовки к новому витку эскалации на Ближнем Востоке. И основным театром боевых действий с большой долей вероятности может вновь стать многострадальная Сирия.

Власть Башара Асада на протяжении многих лет не дает покоя Вашингтону. Лишь присутствие российского контингента останавливает США от свержения законного правительства Сирии. Однако вспыхнувший конфликт и опосредованное участие в нем Ирана могут стать спусковым крючком для новой войны на Ближнем Востоке.

Фактически Сирия предоставляет беспрепятственный транзит оружия и боевиков к границам Израиля, в том числе для поддержки «Хезболлы». США могут воспользоваться ситуацией для ликвидации Башара Асада, после чего страна будет окончательно ввергнута в хаос. В Сирии давно идет подковерная борьба между официальными властями, вождями различных племен и группировок и нефтяными магнатами.

При помощи России Асаду удается удерживать ситуацию под контролем, но вмешательство США может нарушить этот хрупкий баланс. Кроме того, операция американской армии в Сирии вынудит Москву оттянуть внимание от Украины на Ближний Восток. В Вашингтоне прекрасно понимают, что второй фронт нашей стране сейчас невыгоден, а российская группировка мешает захватническим планам США в регионе. Поэтому сценарий переноса войны из Палестины в Сирию вполне возможен, и Москва должна быть к этому готова.

Фото: mobile-img

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