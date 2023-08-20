Станция “Луна-25” разбилась о лунную поверхность
По предварительной информации, из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту
Фото: “Роскосмос”
Автоматическая станция “Луна-25” столкнулась со спутником Земли и прекратила свое существование. Как сообщает госкорпорация “Роскосмос”, перед этим она вышла на нерасчетную орбиту.
Как рассказали в организации 19 августа станция должна была выдать импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.
“Около 14:57 мск связь с КА “Луна-25″ прервалась”, — заявили в Роскосмосе.
Поиски аппарата и вхождение с ним в связь не удалось. По предварительной информации, из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту, после чего столкнулся с Луной. Вопросами причин инцидента займется специально формируемая межведомственная комиссия.