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Старшеклассники лицея №101 Барнаула планируют поступать в АлтГТУ

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Старшеклассники лицея №101 Барнаула планируют поступать в АлтГТУ

22 февраля Центр профориентации и довузовской подготовки совместно с преподавателями АлтГТУ провели профориентационные мероприятия для учащихся 10-х классов лицея №101 Барнаула, планирующих поступать в университет.

Все пришедшие школьники обучаются в профильном математическом классе, поэтому свой выбор в пользу технического вуза они делают осознанно.

Центр профориентации и довузовской подготовки организовал три интерактивные площадки: занятие на строительно-технологическом факультете, которое провел к.т.н, доцент кафедры «Технология и механизация строительства» Андрей Соболев , мастер-класс по материаловедению инженера кафедры «Современные специальные материалы» Михаила Зенина и экскурсию по лаборатории цифровых и интеллектуальных технологий, которую провел старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» Владимир Падалко .

Андрей Соболев рассказал школьникам о возможностях построения карьеры в сфере строительства, провел экскурсию в лабораторию с большой коллекцией минералов. Михаил Зенин продемонстрировал процесс анализа современных материалов на разрыв, разрушение и прочность, а также научил школьников делать монтажную пену.

Владимир Падалко показал ребятам беспилотники, созданные студентами и преподавателями кафедры приборостроения и возможности уникального оборудования лаборатории.

Взято отсюда.

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