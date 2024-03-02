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Старт к будущей карьере.

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Старт к будущей карьере.

29 февраля в центре по содействию трудоустройства выпускников колледжа состоялась встреча студентов групп Т-101к и Т-201 с карьерным консультантом кадрового центра « Работа России».

Савин Александр Михайлович, консультант отдела управлением карьерой и внешних коммуникаций, подробно познакомили выпускников нашего колледжа с основными принципами подготовки резюме. Рассказал, как правильно подготовиться к собеседованию при приеме на работу и что с дополнительной информацией по поиску работы можно ознакомиться на Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края в разделе « Электронные услуги».

Встреча состоялась в рамках Соглашения о взаимодействии между КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» и КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу».

Взято отсюда.

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