Итоги года с Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

В этом году послание транслируют не только на телевидении, в интернете, на радио, но и бесплатно показывают в некоторых кинотеатрах

Началось ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. На мероприятии присутствуют не только депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, но также вся политическая элита страны и не только.

Владимир Путин обращался к Федеральному собранию уже 18 раз – предыдущее прошло 21 февраля 2023 года. В прошлом году мероприятие длилось 1 час 45 минут.

Где смотреть трансляцию

Послание Путина транслируют федеральные каналы Первый и “Россия 1”, а также портал Smotrim.ru. Смотреть выступление Путина можно и на других ТВ-каналах, например на “Известиях”. Также традиционно послание можно слушать по радио, к примеру, его транслирует “Маяк”.

Примечательно, что в этом году послание Владимира Путина покажут в кинотеатрах сети “Синема 5”. В частности, речь идет о кинозалах Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы, Перми и других городов.

Взято отсюда