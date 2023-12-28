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Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

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Цены на подержанные машины из Японии поднялись на 20%

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

В России за последние полгода стоимость подержанных японских автомобилей выросла на 20% — к такому выводу пришли эксперты «Дрома». Старенькие праворульные машины пользуются большим спросом среди барнаульцев. Смотрим, как изменилась цена на любимые автомобили жителей краевой столицы.

В топ-5 авто с самыми лучшими отзывами от водителей Алтайского края четыре места заняли «Тойоты». И все не моложе 20 лет.

На первую строчку рейтинга попал Nissan Sunny (1994–1999). По данным из нашей пошлой подборки, в июле цена на Sunny стартовала от 100 тысяч рублей. Сейчас такую машину на «Дроме» можно купить от 175 тысяч рублей.

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

Поднялись цены и на Toyota Caldina (1997–2007). Раньше она стоила порядка 250 тысяч рублей. Сегодня минимальная цена — 265 тысяч.

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

Машина с третьей строчки рейтинга — Toyota Carina E (1992–1998) — тоже подорожала. В июле ее можно было найти на сайтах по продаже авто за 120 тысяч рублей. В конце декабря минимальная стоимость Carina в Барнауле — 210 тысяч рублей.

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

Аналитик «Дрома» Татьяна Макеева рассказала:

— За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. На 21% подорожали как машины с пробегом, так и без пробега по территории России. Стоимость автомобилей без пробега по РФ, так называемых почти новых, выросла на 27%. Интересно при этом, что стоимость «проходных» и санкционных б/у автомобилей выросла практически одинаково.

А по данным «Авито.Авто», в 2023 году средняя цена на все новые автомобили выросла на 84%. Теперь купить даже самую дешевую машину на ходу — не самое бюджетное удовольствие. Можете почитать, во сколько теперь в Барнауле обойдется недорогой автомобиль не старше 10 лет.

Взято Источник
28.12.2023

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