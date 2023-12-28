Цены на подержанные машины из Японии поднялись на 20%

В России за последние полгода стоимость подержанных японских автомобилей выросла на 20% — к такому выводу пришли эксперты «Дрома». Старенькие праворульные машины пользуются большим спросом среди барнаульцев. Смотрим, как изменилась цена на любимые автомобили жителей краевой столицы.

В топ-5 авто с самыми лучшими отзывами от водителей Алтайского края четыре места заняли «Тойоты». И все не моложе 20 лет.

На первую строчку рейтинга попал Nissan Sunny (1994–1999). По данным из нашей пошлой подборки, в июле цена на Sunny стартовала от 100 тысяч рублей. Сейчас такую машину на «Дроме» можно купить от 175 тысяч рублей.

Поднялись цены и на Toyota Caldina (1997–2007). Раньше она стоила порядка 250 тысяч рублей. Сегодня минимальная цена — 265 тысяч.

Машина с третьей строчки рейтинга — Toyota Carina E (1992–1998) — тоже подорожала. В июле ее можно было найти на сайтах по продаже авто за 120 тысяч рублей. В конце декабря минимальная стоимость Carina в Барнауле — 210 тысяч рублей.

Аналитик «Дрома» Татьяна Макеева рассказала:

— За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21%. На 21% подорожали как машины с пробегом, так и без пробега по территории России. Стоимость автомобилей без пробега по РФ, так называемых почти новых, выросла на 27%. Интересно при этом, что стоимость «проходных» и санкционных б/у автомобилей выросла практически одинаково.

А по данным «Авито.Авто», в 2023 году средняя цена на все новые автомобили выросла на 84%. Теперь купить даже самую дешевую машину на ходу — не самое бюджетное удовольствие. Можете почитать, во сколько теперь в Барнауле обойдется недорогой автомобиль не старше 10 лет.

Взято Источник

28.12.2023