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Стас Михайлов спел омским избирателям, Путин проголосовал онлайн: итоги первого дня выборов президента и данные по явке

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Впереди еще два дня голосования

16 марта 2024, 01:4850Написать комментарий

Стас Михайлов спел омским избирателям, Путин проголосовал онлайн: итоги первого дня выборов президента и данные по явке

В России сегодня начались трехдневные выборы президента. В списке четыре кандидата: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец). К завершению первого дня явка на выборы составила 35%. В этом дайджесте мы подводим итоги первого дня голосования.

Традиционно первыми избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке. Впервые президента РФ избирают жители Донбасса и Новороссии. Еще одна новинка этого голосования — то, что оно проходит дистанционно. В ДЭГ участвуют 29 регионов (28 — на федеральной платформе и Москва — на своей). Всего заявки на участие в федеральном дистанционном голосовании подали более 4,7 миллиона человек. Из-за наплыва «удаленщиков» в регионах с самого утра начали сбоить «Госуслуги»: в приложение и веб-версию сайта пользователи какое-то время не могли попасть. Позже представители столичной платформы Mos.ru заявили, что сбои возникли из-за «беспрецедентного количества желающих» проголосовать дистанционно.

К слову, действующий глава государства Владимир Путин для голосования тоже выбрал ДЭГ: к вечеру пятницы администрация Кремля опубликовала кадры из резиденции Путина:

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Видео: Kremlin.ru

Волеизъявиться в первый же день решили многие российские губернаторы и крупные городские деятели. К полудню по Москве собрался неплохой список из проголосовавших федеральных чиновников, среди них:

  • спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко;
  • председатель Госдумы Вячеслав Володин;
  • глава Минобороны Сергей Шойгу;
  • начальник Генштаба Валерий Герасимов;
  • министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;
  • глава Казначейства Роман Артюхин;
  • глава Роспотребнадзора Анна Попова;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • министр высшего образования Валерий Фальков;
  • министр культуры Ольга Любимова;
  • вице-премьер Виктория Абрамченко.

Днем вместе с супругой проголосовал зампред совета безопасности Дмитрий Медведев.

Но больше всех, конечно, повезло омским избирателям (точнее, женской части электората): на избирательный участок в медицинском колледже заявился сам Стас Михайлов. По стечению обстоятельств у кумира российских женщин сегодня концерт в Омске. Михайлов решил выполнить гражданский долг и порадовать избирателей — спел прямо на участке.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяЖенщины, конечно, свой выбор сделали

Видео: NGS55.RU

На избирательных участках по всей стране происходило много занимательного и без заезжих артистов. В Подмосковье, Ханты-Мансийске и Улан-Удэ заметили голосующего Чебурашку, в Кемерово на выборах голосовал человек-паук, а в Красноярске — человек-блин. Голосовать приходили гуси, быки и медведи (все с паспортами граждан РФ), исторические персонажи (некоторым пришлось сдать оружие) и кукла Барби (но она была прикреплена к другому участку, так что проголосовать не получилось).

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Видео: Городские порталы

Однако не все события на избирательных участках в первый день голосования были забавные или приятные. Только за сегодняшний день уголовные дела о порче урн с бюллетенями возбудили в Москве, Карачаево-Черкесии, Ростовской области. Подозреваемые залили в урны красящие жидкости. Такой же инцидент произошел в Воронежской области, однако пока информации о возбуждении дела не поступало. В Новосибирской области такую попытку пресекли сотрудники избирательной комиссии — они задержали девушку с краской и передали полиции, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

В Санкт-Петербурге полиция задержала девушку, кинувшую коктейль Молотова в плакат о выборах возле школы, где находятся два избирательных участка. О попытке поджечь избирательный участок сообщили в Асбесте Свердловской области — инцидент даже попал на видео, но в избиркоме уверяют, что на работе УИК поджог не сказался. В Когалыме женщина подожгла свой бюллетень для голосования и попыталась сжечь урну с другими бланками. Заведено уголовное дело.

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Видео: читатель Городских порталов

Взято Источник
16.03.2024

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