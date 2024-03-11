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Стас Садальский заступился за Аллу Пугачеву

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Он предложил депутатам петь, а певцам придумывать законы

Стас Садальский заступился за Аллу Пугачеву

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Российский актер Стас Садальский заступился за певицу Аллу Пугачеву. Об этом сообщает телеканал “360”.

Садальский высказался в отношении предложения депутата Госдумы Алексея Журавлева. Ранее Журавлев заявил о том, что Пугачевой нужно дать статус иностранного агента, чтобы она не могла зарабатывать в России.

Садальский же отметил, что в последнее время Журавлев очень часто стал появляться на телевизионных экранах. Актер также предложил депутатам начать петь и развлекать публику, а певцам придумывать законы, направленные на развитие страны.

Ранее Алла Пугачева заявила о том, что “нормальные люди” не собираются возвращаться в Россию. 

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