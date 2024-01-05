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Стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон в Рубцовске

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Небезызвестная проблема в Рубцовске вновь дает о себе знать. Целая стая бродячих собак беспокоит жителей микрорайона, как сообщили в группе “Инцидент Рубцовск”.

Местная жительница по имени Ольга встревожена, что по адресу ул. Краснознаменская и Бульвар Победы, 20 бродит стая собак. Что, “ходить страшно”. Дабы не быть голословной, в подкрепление своих слов записала видео, на котором отчетливо видно “целую банду” животных. 

На первый взгляд, собаки ведут себя довольно спокойно, однако никогда нельзя терять бдительность. Особенно, в моменты когда такая свора пробегает мимо маленьких детей.

По словам испуганной женщины, “заявку делали на отлов неоднократно не только мы, но и другие жильцы данного района, все без толку…,”.

Фото: из открытых источников

Видео: из группы “Инцидент Рубцовск” во “ВКонтакте”

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Автор: vizitka01

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