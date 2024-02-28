Стая собак напала на школьника под Новосибирском

Одна из дворняг прокусила подростку лодыжку

Собаки в поселке Станционно-Ояшинский / Кадр: “КП-Новосибирск”

Уличные собаки напали на школьника в поселке Станционно-Ояшинский в Новосибирской области, пишет “КП-Новосибирск”.

Инцидент случился 22 февраля, когда 16-летний подросток шел домой из школы. В один момент на него накинулись пять псов, один из которых прокусил лодыжку. Со слов матери пострадавшего, от испуга парень боялся пошевелиться, а спасла его прохожая, которая разогнала животных своей сумкой. Сейчас школьник на больничном, ему ставят уколы от бешенства.

Со слов местных жителей, это уже третий случай нападения собак на детей. Большинство псов имеют ошейники и хозяев, которые отпускают их на самовыгул. Местные власти при этом утверждают, что когда родители подают заявление, свидетелей найти попросту не удается.

“Соседи молчат, люди не отвечают на звонки, не идут навстречу. И мы не можем даже составить протокол за самовыгул”, – рассказала изданию глава администрации поселка Татьяна Личманюк.

По ее словам, районная администрация уже заключила контракт с подрядчиком, который с начала марта будет отлавливать собак, стерилизовать, прививать и затем выпускать обратно на улицы. Жители однако не верят, что это решит проблему.

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