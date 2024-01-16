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Стеллу Штань обязали выплатить миллионные проценты по делу об афере с субсидиями

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Стеллу Штань обязали выплатить миллионные проценты по делу об афере с субсидиями

Стелла Штань Фото: Анна Меньшикова

Прокуратура и Минэкономразвития РФ потребовали, чтобы фигурантки выплатили в казну проценты за пользование чужими средствами

Суд взыскал с бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань и директора барнаульского детсада Happy Baby Елены Воротниковой свыше 5,5 млн рублей по делу о махинациях с федеральной субсидией, сообщает “Банкфакс”.

Ранее по этому уголовному делу обеих приговорили к условным срокам.

Новое разбирательство началось осенью 2022 года. Прокуратура и Минэкономразвития РФ подали иск в Центральный районный суд Барнаула. Они потребовали взыскать с женщин 5,5 млн рублей за незаконное владение федеральной субсидией на сумму 14 млн рублей, которые должны были пойти на развитие детского сада Happy Baby.

Похищенные деньги Штань полностью вернула, еще будучи фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в 2021 году. Теперь же с обеих решили взыскать проценты за пользование чужими средствами в период с декабря 2015 года по апрель 2021 года.

В июне 2023 года данный иск удовлетворили. Однако адвокаты Штань и Воротниковой возражали против взыскания и решили оспорить взыскание.

10 января Алтайский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений. Таким образом, Стелла Штань и Елена Воротникова остались должны федеральному бюджету еще 5,5 млн рублей в солидарном порядке.

Ранее “Толк” писал, что бывшая представительница губернатора и правительства региона в краевом парламенте Стелла Штань получила три года лишения свободы условно и такой же испытательный срок. Ее признали виновной в мошенничестве: вместе с директором частного детского сада Happy Baby Еленой Воротниковой она заключила фиктивный договор купли-продажи на помещение. Совместно они завладели 14 млн рублей, выделенными по госпрограмме на аренду.

Стелла Штань, в свою очередь, в прошлом году вернулась к публичной деятельности и стала консультантом-экспертом Общественной палаты Алтайского края.

Напомним, что детский сад Happy Baby также отметился скандалом с истязанием детей. После нескольких лет судебных разбирательств и пересмотров фигурантам дела вынесли обвинительные приговоры с наказаниями в зависимости от степени вины в виде обязательных работ, штрафов и реальных сроков в колонии.

Взято отсюда

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