Степанов день: что можно и нельзя делать 9 января

9 января выпадает на рождественские святки, когда у молодежи время колядования – они наряжались, играли в игры, ходили по домам, пели песни

9 января верующие чтут память Стефана – первого христианского мученика. Святой апостол, первомученик и архидиакон Стефан первым пролил кровь за Иисуса Христа и христианскую веру.

В народе 9 января прозвали Стефанов или Степанов день или Степановы труды. По приметам святой Стефан приносит в дом и изобилие, и денежный достаток, и именно об этом шли в церковь молиться мученику 9 января.

Стефан считается покровителем домашнего скота, в частности лошадей, поэтому было принято в этот день нанимать пастухов.

Считается, что на улице в этот день должен стоять мороз. Если день будет солнечным и морозным, то год обещает быть урожайным. Если начался снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод.

Что можно делать 9 января

Принято проводить дома несложные обряды по привлечению денег и достатка.

Девушки на Степанов день проводят обряд, который называется “похороны всех печалей”. Они собираются в условленном месте, приносят с собой флакончик с водой и по очереди сливают его содержимое в специально для этого приготовленный сосуд – как бы символически выливая туда все свои печали.

Можно также в этот день гадать на замужество. Например, произвольную горсть семечек высыпать на стол, а потом посчитать зернышки парами – если одно из них останется без пары, значит на скорое замужество рассчитывать не стоит.

А умывание талой водой 9 января снимает сглаз и порчу.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя выбрасывать хлебные крошки, символизирующие достаток – многие верят, что вместе с ними из дома выкидываются деньги. Остатки хлеба нужно скормить птицам или животным.

Не принято в этот день работать по дому и охотиться, потому что это один из праздников рождественского цикла.

Приметы

Вороны ходят по снегу, в ближайшие дни будет тепло, а если сидят на верхушках деревьев, холода продлятся долго.

9 января туман, значит скоро оттепель.

Мелкие птички исчезли с улиц – ждать сильного снегопада.

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Взято отсюда