Стереть ничего не удастся: как прочитать удаленное из WhatsApp сообщение

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20 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Пользователи WhatsApp уже успели оценить возможность стирания отправленных сообщений, многие не раз нажимали кнопку «удалить у всех». Но у другого человека появляется отметка о том, что собеседник стер сообщение. Возникает же интерес, желание прочитать то, что было написано в сообщении? Оказывается, это легко можно узнать. Пишет Теперь Внимание!

Если человек «заметает следы», то, вероятно, что-то скрывает.

Что же было в сообщении, можно узнать с помощью специальных приложений. К примеру, на ПК можно установить WhatisRemoved+. Программа пользуется популярностью у тех, кто любит «подсматривать». Создатели делали ее и для телефона.

Приложение сохраняет все уведомления, не оставляя шансов другим скрыть от вас написанное. Разработчик предоставил возможность выбрать мессенджеры, которые будут поставлены на контроль.

Чтобы программа работала должным образом, ей нужно разрешить просматривать все уведомления. Если на устройстве установлены и другие мессенджеры, то слежку можно организовать и за ними — нужно просто выбрать эти приложения.

Есть и еще одна программа — Notification History Log. Она также отслеживает историю уведомлений. Источник: hi-tech.mail.ru.

Фото: Weronika Peneshko/dpa/Global Look Press

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Автор: glavred

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город Горняк