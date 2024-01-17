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Стилист Рогов стал новым ведущим программы “Модный приговор”

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Александра Рогова выбрали по результатам зрительского голосования

Стилист Рогов стал новым ведущим программы "Модный приговор"

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Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим программы “Модный приговор” на Первом канале. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

“Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего “Модного приговора” видеть Александра Рогова, простого парня из поселка Рассвет Тульской области. И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу”, – прокомментировал свое назначение Рогов.

Отметим, что ведущего для программы выбирали через зрительское голосование, в котором он набрал 45% голосов. Соперниками Рогова были Игорь Верник, Даниил Грачев, Александр Александрович и Константин Михайлов.

Модным экспертом и “обвинителем” останется Эвелина Хромченко.

новости Локтевский

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