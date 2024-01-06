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Стиральная машина никогда не сломается: 3 правила, продлевающих жизнь бытовой технике

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06 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Можно купить совсем недорогую стиральную машину и пользоваться ей долгие годы: если правильно ухаживать за техникой, она не доставит никаких проблем. Передает “А теперь внимание!”.

Во-первых, никогда не перегружайте ее бельем, и вообще, действуйте строго по инструкции. Во-вторых, не забывайте время от времени очищать машину от накипи и осадков. Это можно сделать, запустив стирку при максимально высокой температуре без вещей. Лучше всего прибегать к такой чистке раз в месяц. 

Не забывайте регулярно очищать и лоток для порошка, а также следите за чистотой резиновых частей и дверцы. Ну и в-третьих, обращайте внимание на то, чтобы под машинкой всегда было сухо. Если вдруг замечаете протечку – необходимо срочно вызвать мастера: протечка губительно влияет на срок службы стиралки. 

Фото: RDNE Stock project/pexels.com

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Автор: glavred

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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