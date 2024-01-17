Риелтор рассказала, на какие тревожные звоночки стоит обратить внимание

Российские города активно строятся. Но как среди всего этого многообразия выбрать надежного застройщика?

Об этом рассказала директор агентства недвижимости Екатерина Торопова. Все ее советы наши коллеги из E1.RU собрали в полезных карточках.

— Хотя дикие времена обманутых дольщиков прошли, все-таки у людей, которые сейчас вкладывают деньги в новостройку, остается два существенных риска: что дом не сдадут вовремя и что плохо построят. Поэтому к выбору застройщиков надо подходить очень тщательно, я бы сказала, придирчиво. Собирать всю информацию, анализировать, — говорит Екатерина. — Причем я рекомендую подвергать тщательному анализу не только «новеньких», но и «старых» застройщиков, которые работают на местном рынке не один год.

— И да, генеральных подрядчиков/субподрядчиков тоже желательно проверять: от них тоже зависит, как будет построен ваш дом и когда будет сдан, — отмечает эксперт.

Итак, как понять, стоит ли нести деньги этому конкретному застройщику? Куда смотрим и что проверяем?

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17.01.2024