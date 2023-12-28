Как скажется очередной политический кризис на отдыхающих

Вторые сутки Абхазия гудит. У стен парламента Абхазии в Сухуме собрались сторонники оппозиции, которые протестуют против ратификации оглашения по передаче госдачи «Пицунда» и большей части реликтовой рощи сосны пицундской — России. Изначально этот вопрос был вынесен на повестку сессии парламента, которая должна была состояться 28 декабря. После того как стало известно о планах оппозиции провести в этот день несанкционированный митинг, вопрос по ратификации договора перенесли на 27 декабря. Чтобы не пропустить сессию, оппозиционные партии Абхазии пришли к парламенту 27 декабря, провели там всю ночь. И намерены оставаться там, пока депутаты не примут решение «в пользу народа».

Коротко о проблеме: летом 2022 года в Абхазии разразился скандал вокруг передачи России госдачи «Пицунда», а также большей части знаменитой Пицундской реликтовой рощи. Как писали наши коллеги из SOCHI1.RU, это уникальный пляж с мелкой галькой, который окружают почти столетние пицундские сосны, морская акватория с прозрачной водой. Роща вытянута вдоль берега моря на 7,5 километра, занимает площадь 200 гектаров, там произрастает 30 тысяч деревьев уникальной реликтовой сосны, входит в состав Пицунда-Мюссерского заповедника. Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение о передаче объекта и порядке его использования было подписано еще в январе 2020 года между правительствами РФ и Абхазии. России предполагается отдать территорию более 160 гектаров.

Республиканские власти уверяют, что при передаче участка будут учтены интересы местных жителей, сохранятся реликтовые деревья, а заповедная территория не будет застраиваться. Жители республики этому не верят. Как пример приводят застроенный и перегороженный заборами Сочи. Но у республики нет столько земли, ее территория всего-то 8665 квадратных километров. Оппозиция все полтора года выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что оно противоречит конституции Абхазии.

Мы рассказывали, что в конце мая 2023 года абхазская оппозиция организовывала митинг «против всего плохого», в частности, протестовали и против передачи России госдачи в Пицунде. Тогда волнения ничем не закончились, но лидер оппозиции Адгур Ардзинба пообещал, что они будут продолжаться. Тогда волнения были в канун летнего курортного сезона, теперь — к началу новогодних праздников.

К комплексу правительственных зданий в Сухуме силовики стянули технику и ОМОН так же, как это было в мае, сообщает «Нужная газета». Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге и пообещал, что все попытки дестабилизации ситуации в республике будут пресекаться. Организаторов и участников массовых беспорядков пообещали привлекать к ответственности. Если бы силовики активно — как никогда — не охраняли комплекс правительственных зданий, то, возможно, оппозиция бы уже захватила власть, но ее представители прекрасно понимают, что столкновений в таком случае не избежать. А ведь в Абхазии практически все друг друга знают, все друг другу родня, да и кровную месть никто не отменял.

Иностранный след

Беспорядки в Абхазии из-за передачи госдачи «Пицунда» России искусственно подогреваются извне, заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин.

— Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован, — сообщил РИА Новости Григорий Красин.

Он уверен, что рассмотрение этого вопроса в парламенте Абхазии уже состоялось и депутаты его поддержали.

— Всё остальное — это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кое-какие страны, которые заинтересованы в этом, — заявил Карасин.

Сессия парламента впервые в истории Абхазии началась ни свет ни заря — в 05:00 27 декабря, в это время у стен парламента дежурило несколько десятков человек, которые видели, как депутаты приезжают на заседание. Президент страны Аслан Бжания также рано утром подписал закон «О ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность РФ объекта на территории республики». Несмотря на все протесты парламент Абхазии всё же ратифицировал соглашение. За проголосовало 25 депутатов из 28.

Республиканские власти отметили, что документ запрещает передачу объектов, земельных участков, участков акватории и построенных зданий и сооружений третьим лицам. Установлен также запрет на передачу объектов и участков в случае отказа от соглашения. А депутаты внесли в соглашение норму, согласно которой международный договор может быть прекращен, если его выполнение наносит ущерб суверенитету, угрожает безопасности или противоречит публичному порядку Абхазии.

Волнения продолжатся?

Инициативная группа Ҳара ҲПицунда организовала сбор подписей под заявлением к депутатам парламента. Бывшая уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл рассказала, что по новым координатам территория, которую передают России, составляет 343 гектара, из них 180 гектаров — это акватория моря, 155 гектаров — заповедник, 8 гектаров — жилые кварталы города Пицунды.

— Таким образом, часть территории Абхазии была отчуждена и жители потеряли доступ к водным границам страны и уникальному реликтовому заповеднику, одному из самых ценных в Абхазии, и к единственной морской бухте с глубиной, удобной для захода кораблей. Мы имеем беспрецедентный случай потери территории не в военное, а в мирное время. Мы считаем, что ночь с 26 на 27 декабря стала ночью сдачи суверенитета Республики Абхазия, за что депутаты парламента должны нести ответственность по статье 273 УПК РА, — заявила Асида Шакрыл.

Объединенная оппозиция пока хранит молчание о том, что они собираются предпринимать, когда земля уже передана России. Главные претензии у них к нынешнему президенту Аслану Бжания — это законы, которые «посягают на территориальную целостность страны», в частности, это лоббирование закона, который позволит иностранцам покупку апартаментов, и передача дачи «Пицунда».

Ехать или нет?

Между тем, Абхазия стала одним из востребованных направлений в России на новогодние праздники 2024 года. Мягкая зима, разнообразная экскурсионная программа и доступные цены на размещение стали поводом для многих туристов провести зимние каникулы именно в этом регионе. Предполагается, что в республику в ближайшие дни заедут десятки тысяч наших соотечественников. Многие из них волнуются: может быть, лучше сдать билеты и остаться дома.

Наши журналисты спросили в правительстве республики, опасно ли ехать в Абхазию во время очередного политического кризиса. Там ответили, что ситуация в стране спокойная, люди готовятся к Новому году и приему туристов. Большинство населения интересуют именно эти вопросы.

Расстояние от границы до Сухума — 102 километра, в основном туристы едут в Гагру, Пицунду и Новый Афон, туда никакие волнения не доходят, люди спокойно живут и ждут гостей.

— У меня в отеле забронированы все номера на новогодние каникулы. Со вчерашнего дня гости звонят и беспокоятся, стоит ли им ехать или отменять поездки. Также было в конце мая — начале июня, когда в Сухуме был очередной митинг. Такое впечатление, что эта оппозиция — просто враги народа, который живет только на доходы от туризма. На любой политический кризис отдыхающие реагируют. Они до их пор относятся к Абхазии как к дикой, вооруженной и беспредельной стране, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU владелица отеля Оксана.

Девушка считает, что обычные люди в Абхазии хотят спокойно работать и развивать свою страну, им не до политики. Поэтому она призывает всех туристов, которые планировали отдохнуть в республике в Новый год, обязательно ехать. Зимняя Абхазия еще прекраснее, чем летняя.

Взято Источник

28.12.2023