Кому ждать случайного везения, а кому опасаться рока судьбы

Цифры несут в себе мощную энергию, как уверяют нумерологи. Каким же будет новый, 2024-й год, если обратиться к числам? Завесу будущего приоткрыла эксперт в нумерологии Алина Кожевина. Она рассказала, чего ждать россиянам и на что нужно обратить внимание, чтобы привлечь в свою жизнь больше позитивных моментов.

Общий прогноз

Стремительный, резкий и быстро сменяющий события 2023 год завершается. Кому-то удалось всё взять в свои руки и достичь значительных результатов, а кто-то завис в апатичном состоянии и непонимании, «куда катится этот мир».

2024-й год пройдет под энергией «восьмерки», которая во главу всего ставит справедливость, честность, баланс, иерархию систем.

Нумерологи называют 2024 год кармическим. Основное правило года: каждый получит по своим заслугам. Нас догонят результаты всех предыдущих 8 лет. Поэтому тот, кто сеял благие дела, был честен и справедлив, может ожидать изобилия во всех сферах, приятные неожиданности, «случайное» везение. Для тех, кто имеет серьезные долги (не материальные, а кармические), придет время их отдавать. Вернется ровно столько же и с такой же интенсивностью.

Бесполезно в этот год искать виноватых и обвинять мир в несправедливости. Важно нести свою долю ответственности, анализировать, какие причины ранее привели к такому следствию в вашей жизни.

Также важно быть честным в первую очередь с самим собой. 2024 год укажет на все перекосы в жизни и где ваши мысли, ваши чувства и ваши действия не совпадают. Когда я говорю, верю и делаю совершенно разное. Например, я не хочу работать на этой работе, но каждый день на нее хожу. Я больше не люблю этого человека, но продолжаю с ним жить. В год справедливости важно разобраться со всеми такими «но» или само время вынудит вас в это погрузиться.

Еще одним важным отличием года станет баланс. Это время порядка и внимания во всех сферах. Необходимо перестать нарушать балансы и занимать не свое место. Нельзя уходить головой в одно-единственное направление, а на другое закрыть глаза. Всё будет как на весах, и чем точнее вы их калибруете, не допускаете перекосов, тем спокойнее пройдет период.

Про карьеру, финансы и личную жизнь

В бизнесе и сфере финансов лучше всего заняться законностью своих действий. Посвятить время оформлению документов, поработать с юристами. Каждый доход должен быть честно получен. Любые «черно-серые» сделки рискуют стать замеченными, а их участники — осужденными.

Также важно соблюдать все свои финансовые обязательства и договоренности. В зависимости от ваших действий будут развиваться события в отношениях с госорганами и правосудием. С одной стороны, это про успешное оформление документов, помощь от государства, выгодные условия сделок, с другой — проблемы, стагнация, закрытие своего дела.

В профессиональном плане успех ждет всех честных представителей правопорядка. Судьи, юристы, адвокаты имеют все шансы получить свою долю успеха. Люди профессий, объясняющих устройство мироздания и причинно-следственную взаимосвязь, например кармические нумерологи, имеют все шансы повысить свою популярность.

В личной жизни удачный период для заключения браков, смены паспорта, оформления недвижимости, вопросов наследства.

Энергии 2024 года

Год удачен для проявления всех своих талантов, смены стиля и привлечения новых возможностей. Важно быть четким, собранным, следующим своим планам, готовым выполнять рутинные дела. Пора начать делать, структурировать и продолжать всё начатое.

С мая год также станет удачным для выстраивания романтических и партнерских отношений. До июня ярче всего будет выражена энергия женского творчества, а также благоприятно разрешатся все вопросы, связанные с детьми.

До сентября успешны будут все вопросы, связанные с проявлением себя, расширением своей узнаваемости, ростом масштаба. В некоторых вопросах получится перевернуть ситуацию на 180 градусов и посмотреть под другим углом. Главное — не принимать роль «жертвы обстоятельств» и быть готовым помогать другим.

А вот с осени нам понадобятся все навыки позитивного мышления и готовность идти в новое.

Взято Источник

02.01.2024