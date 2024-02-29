Стоматолог рассказала, какие ополаскиватели для рта опасны для здоровья

Врач подчеркнула, что полосканием нельзя заменять традиционную чистку зубов щеткой и пастой

Ополаскиватель для рта / Фото: unsplash.com

Ополаскиватели для полости рта – это жидкости, которые предназначены для промывания полости рта после чистки зубов или еды. Их задача – устранить остатки пищи, предотвратить образование зубного налета, освежать дыхание и снизить вероятность заболеваний десен. Но, как отметила стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники Queen Nella Clinic Дзераса Черджиева “Секрету фирмы”, не все из них эффективны, а полосканием нельзя заменять традиционную чистку зубов щеткой и пастой.

Приверженцы ополаскивателей утверждают, что они помогают бороться с бактериями в полости рта, в профилактике кариеса и болезней десен, а также освежают дыхание. Но, по словам эксперта, научные доказательства о пользе ополаскивателей для полости рта неоднозначны. Однако все же они могут быть полезными: например, фторидные средства помогают защитить зубы от кариеса и укрепить эмаль.

Другой тип средств, со спиртом или антисептиками, в действительности может навредить деснам и слизистой оболочке полости рта. Их слишком частое применение грозит дисбалансом микрофлоры во рту, а потому нужно следовать инструкции производителя, а также обсуждать их использование со стоматологом. Он оценит состояние и даст рекомендации.

При выборе средства необходимо обращать внимание на его состав и учитывать свои индивидуальные особенности: некоторые люди чувствительны к определенным компонентам в составе ополаскивателя. Главное – следовать инструкциям на упаковке, чтобы получить от продукта максимальную пользу.

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