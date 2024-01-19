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Стоп, на выход: в Бийске из автобуса высадили двоих детей

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Стоп, на выход: в Бийске из автобуса высадили двоих детей

Ситуация неоднозначная, потому что по словам кондуктора, дети вышли сами

В Бийске, 17 января, на одном из городских автобусных маршрутов произошла ситуация с высадкой детей из транспорта. Двое детей, восемь и десять лет, проехали всего лишь одну остановку в нужном направлении, и вышли на следующей из-за отсутствия средств на карте оплаты.

 «БР» удалось связаться с отцом детей, который рассказал о произошедшем.

– Дочь позвонила матери, говорит: «Нас высадили из автобуса, потому что не прочиталась карта, нет денег». Супруга проверила – деньги на карте есть. После этого ребенок зашла в магазин и сделала покупку, все работало. И в этот момент и с карты за один билет деньги в итоге списались, получается, уже после того, как они вышли.

Ребенок рассказала о произошедшем родителям так: приложила карту, она не работает. Кондуктор ей сказала: «Карта заблокирована, выходите».

– Опять же, как сообщает девушка-очевидец, кондуктор такое детям не говорила. Но даже предположим, она не сказала «выходите», но ребенок мог испугаться, когда говорят «карта заблокирована, не работает», просто растеряться, – добавляет отец ребят, которых высадили.

Как пояснили «БР» специалисты городской диспетчерской службы, сообщение об инциденте к ним действительно поступило. Со слов кондуктора, которая работала в том экипаже, она сказала ребенку, что карта в стоп-листе, оплата не прошла, но из салона пассажира не высаживала.

– Такие ситуации, увы, случаются, дети очень восприимчивые, – объяснили произошедшее в диспетчерской. – И когда им говорят, что что-то не так, они стесняются и выходят. Перевозчику информацию мы довели.

снегопад, снег, зима, автобусы, остановка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

К сожалению, запись с камеры, которые установлены в каждом автобусе, в данном случае не помогут – оно записывается без звука.

Тем не менее, однозначно «БР» подтвердили, что ребенок может ехать без оплаты

– У нас уже неоднократно были ситуации, когда ребенка якобы «высадили», как они говорят родителям, а на самом деле, они просто сами выходят, – еще раз подчеркнули специалисты.

Но в Бийске также зафиксированы случаи, когда ребенка просят выйти из-за отсутствия оплаты за проезд.

В соцсетях ТГ-канала проблему обсудили, и даже нашлись очевидцы. 

  • И где проблем нет с оплатой только в транспорте в нашем, проблемные они какие-то… А то, что детей высаживают – совсем бесчеловечно. Неужели от 30 рублей за проезд одного или двух детей в сложившейся ситуации, обеднеют?
  • Я в шоке, конечно, с этих кондукторов, и с людей, которые ехали в этот момент там. Никто не мог заступиться или заплатить за детей?
  • Про проблемы с оплатой в общественном транспорте пишут постоянно. И про то, что далеко не все законы в нашей стране соблюдаются, тоже известно всем. Может, стоит подумать заранее и избежать такой ситуации? Достаточно давать ребенку на проезд наличные деньги, с ними вероятность попасть в такую ситуацию сводится к нулю. Тогда и ребенок доедет до дома в тепле, и нервы у него будут в порядке.
  • Их никто не высаживал, они сами вышли. Кондуктор подошел, начал рассчитывать, а карта в «стоп-листе» была, кондуктор просто промолчал и все. Тем более, автобус был битком.
  • В такой ситуации рекомендуется обратиться в транспортную компанию, которой принадлежит автобус. Также вы можете подать жалобу в местное управление транспорта или городскую администрацию, указав дату, время и номер маршрута. Предоставьте все необходимые детали, чтобы провести расследование и принять меры по улучшению обслуживания.
  • У нас было так, что у ребенка оплата прошла, а терминал написал, что нет. А кондуктора вежливостью не отличаются, ребенку выслушивать приходится.

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Взято отсюда

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