|

06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Главы государств планируют решить проблему восстановления мира между странами. Венгрия придерживается мнения, что Украина неспособна справиться с Россией. Пишет Царьград.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан намеревается встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Встреча запланирована на 8 марта во Флориде. На данной встрече чиновники обсудят возможные планы по достижению мира на Украине и в Восточной Европе, как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По мнению Сийярто, позиция Венгрии относительно достижения мира на Украине однозначна: “Мир на Украине – это президент Трамп”, – отметил политик. Интересно, что европейские чиновники не разделяют эту точку зрения, однако Венгрия не планирует вмешиваться в выборы президента США. Более того, Венгрия готова сотрудничать с любым главой американского государства, выбранного его жителями, но предпочтение отдается именно Трампу.

“При Трампе не было больших глобальных войн”, – подчеркнули в МИД Венгрии. Опыт работы с Трампом указывает на то, что его президентство обеспечивает стабильность и безопасность не только в Европе, но и по всему миру. По мнению Сийярто, кризис на Украине мог не эскалировать в глобальный, если бы Дональд Трамп оставался президентом. Кстати, разрешение кризиса на Ближнем Востоке могло произойти намного быстрее, если бы Трамп снова стал лидером США в 2020 году.

Те, кто полагал, что развитие ситуации на поле боя улучшит военное положение Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие в Украину, лишь способствовали продолжению войны, – отметил чиновник.

Также он уверен в том, что Украина не в состоянии справиться с Россией, но и Россия неспособна победить Запад в целом. Поэтому рано или поздно начнутся переговоры между странами. Чем раньше это произойдет, тем выше вероятность возвращения мира между государствами.

ФОТО: TING SHEN/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский