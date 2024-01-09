Странное явление зимой: над Алтайским краем гремел гром и сверкала молния

Мнения очевидцев разделились: одни считают гром и молнию обычным природным явлением, другие думают, что причина раскатов техногенная

8 января в ночном небе Барнаула неожиданно прогремел раскат грома и сверкнула яркая вспышка, сообщают подписчики телеграм-канала “Инцидент Барнаул”.

“Полчаса назад над Барнаулом дважды сверкала молния и гремел раскат грома! Ребята, я все могу понять, люблю грозу, но 8 января?! Да, торжество природы и разгул погоды! Молния сверкала ярко!” – говорится в сообщении канала.

Январскую грозу было видно в разных частях города, однако некоторые очевидцы утверждают, что могло произойти замыкание на линии электропередачи.

Природное явление настигло не только столицу Алтайского края, о похожих раскатах и ярких вспышках сообщают жители Бийска и Бийского района.

“Гроза сейчас самая настоящая в Бийском районе, живу в поселке, стою у окна и думаю, завтра как на работу уехать? У нас тут ливень, молния была и ветер такой, как бы дом не унесло”, – поделилась переживаниями одна из подписчиц.

Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра в Алтайском крае ожидались дожди с мокрым снегом, но не гроза в начале января. Однако до конца еще не известно, что за явление наблюдали жители в ночном небе.

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Взято отсюда