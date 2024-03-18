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Пластиковые окна в Горняке

Страшная авария на алтайской трассе чудом обошлась без жертв

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Водитель Toyota Vista выехал на встречку и врезался в большегруз. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, пострадавших в ДТП нет

В Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой. От удара часть легковушки сильно смяло. Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 17 марта около 15.30 на 32-м км автодороги К-03. 28-летний водитель за рулем Toyota Vista выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Scania под управлением 36-летнего мужчины.

“В результате ДТП пострадавших нет. Повреждения получили только транспортные средства”, – сказали в Госавтоинспекции.

В тот же день недалеко от села Гришковка Немецкого национального района на трассе К-08 перевернулся автобус Чемкент – Новосибирск с 56 людьми. Семь из них получили легкие ушибы.

Взято отсюда

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