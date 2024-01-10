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Страшные подробности гибели младенца на Алтае

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Страшные подробности гибели младенца на Алтае

Вечером 3 января на Алтае обнаружили окоченевшее тело четырехмесячного ребенка и его двухлетнего брата, который едва не погиб в холодном доме. Молодая мать бросила детей и уехала отмечать Новый год в другое село. Источник «КП-Барнаул» рассказал, что младенец мог погибнуть еще до праздника, а мать не сообщила об этом, чтобы не портить праздничное настроение родным.

«Мать рассказывает, что ребенок погиб до Нового года по непонятной причине. Она не стала никому говорить об этом и хотела подумать о том, что делать, уже после праздника», — сообщил инсайдер.

Отмечается, что детей обнаружил родственник, который и вызвал полицию. Матери в доме не было, а позже правоохранители обнаружили ее в селе Усть-Иша, где она продолжала отмечать Новый год. Уцелевшего ребенка доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Изначально предполагалось, что младенец умер от переохлаждения после отъезда матери, однако проводившие вскрытие эксперты считают, что смерть могла наступить за несколько дней до Нового года. Следователи проверяют данную версию и для определения точной причины гибели ребенка назначена специальная экспертиза.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Взято отсюда.

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