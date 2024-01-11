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Страшный день: почему в старину 11 января считалось несчастливой датой

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Страшный день: почему в старину 11 января считалось несчастливой датой

Православная церковь чтит память 14 тыс. убитых в Вифлееме младенцев в возрасте до двух лет

Во время Рождественских святок поста нет, поэтому народ мог продолжать ходить друг к другу в гости, колядовать и проводить время с близкими, однако был один опасный день – 11 января. Русская православная церковь вспоминала тысячи убитых в Вифлееме младенцев, которые стали первыми страдальцами за Христа. Такой приказ отдал царь Ирода – он видел в Богомладенце своего конкурента.

В Страшный день на Руси люди старались не выходить из дома, так как считалось, что по улицам гуляет нечесть. Единственное исключение – поход в церковь, для того  чтобы помолиться за детей.

Матери старались оберегать младенцев, они клали в их кроватки засушенный цветок чертополоха. Нельзя было ругать и обижать малышей – в этот день они были наиболее уязвимы. 

Плохой приметой считалось ссориться и ругать в Страшный день, так как конфликт может затянуться на длительное время. Нельзя начинать новые дела 11 января, иначе может ничего не получиться. 

Люди обязательно наблюдали за погодой в Страшный день: если 11 января оттепель, то весна будут ранняя и тёплая, а если метель, то середина лета пасмурная. Яркие и мерцающие звезды – к морозу, снег хлопьями — к потеплению.

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Взято отсюда

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