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Страсть к горам и лыжам: Ольга Бузова поделилась серией фото из отпуска на Алтае

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Как рассказала артистка, она до последнего не верила, что поездка состоится, и посвятила в свои планы только самых близких

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила провести отпуск в горах Алтая. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

38-летняя теледива выбрала горнолыжный курорт в Манжероке Республики Алтай.

“Все вы знаете мою любовь и страсть к горам и лыжам. ️️‍ Много где была, но всегда люблю открывать новые места и изучать нашу родину со всех сторон. Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть, – не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся”, – пишет звезда у себя в Telegram-канале.

К серии снимков с собой Бузова добавила фото шикарного именного букета и завтрака, которым она насладилась в “наконец спокойное утро”.

Ранее на этом же курорте день рождения отмечала бывшая коллега Ольги Бузовой по телешоу “Дом-2” Ксения Бородина.

Взято отсюда

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