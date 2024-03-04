Стрелял и 25 раз ударил ножом: барнаульца обвиняют в жестоком убийстве

Он заявил следователям, что это была самооборона

4 марта 2024, 16:56129Написать комментарий

В Барнауле мужчину будут судить по обвинению в жестоком убийстве. Подробности этого уголовного дела NGS22.RU рассказали в Следственном комитете региона.

По версии следствия, жительница Барнаула рассталась со своим возлюбленным и на некоторое время перебралась к подруге, которая жила с мужчиной. В декабре пара вместе с гостьей пошла в ее дом, чтобы затопить печь. Сделав это, компания начала выпивать и вскоре услышала громкий стук в дверь. Оказалось, что в дом ломился бывший сожитель. Он даже попытался попасть внутрь через форточку, однако сделать это не удалось.

Устав от шума, пришедший в гости барнаулец вышел из дома и на улице избил оппонента. Также он не менее 25 раз ударил его ножом и выстрелил из револьвера. Пострадавший скончался на месте.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину частично. Он утверждал, что револьвер принадлежал оппоненту, а преступление он совершил, когда оборонялся и вырвал оружие из рук приятеля.

Следователи опровергли эту версию. Известно, что житель Барнаула уже был судим за преступления, в которых фигурировало оружие и ранее посещал любительские занятия по стрельбе из пистолета. Кроме того, у него есть столярная мастерская, где была возможность переделать оружие, а также изготовить патроны.

Уголовное дело направили в суд.

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Взято Источник

04.03.2024