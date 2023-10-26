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Стрелок из американского штата Мэн застрелил более 20 человек

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: unsplash.com

Подозреваемого в массовой стрельбе задержали. Мужчина устроил стрельбу в трех местах города, таких как бар, магазин и ресторан

В американском городе Льюистоне в штате Мэн вооруженный автоматической винтовкой мужчина открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли более 22 человек, ранены от 50 до 60, сообщает ” Газета.ru “.

По данным местных СМИ, мужчина устроил стрельбу в трех местах города: баре, ресторане и магазине. По другим данным, он мог открыть огонь в торговом центре, сообщает РИА “Новости” .

Правоохранители задержали подозреваемого. Уточняется, что расследование возглавляет полиция штата, к нему также подключились сотрудники ФБР.

новости Алтайский

Взято отсюда

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