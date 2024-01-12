Стрелок с Табачки: в Бийске пули разбили стекло в машине ребенка-инвалида

Благодаря камере видеонаблюдения удалось установить, что стреляли из жилого дома

Ирина Селезнева радуется сейчас лишь одному – что в тот момент, когда заднее стекло ее легкового автомобиля дрогнуло и рассыпалось на осколки от выстрела, внутри не было ее ребенка.

Остались лишь осколки

10 января, когда Ирина Селезнева, житель дома по ул. Мухачева, 250 как обычно привезла ребенка со школы домой, она оставила машину позади дома. Несмотря на то, что у бийчанки сын с инвалидностью, и соответствующий знак размещен на транспортном средстве, места перед домом ей не досталось. Около четырех лет она оставляет машину с другой стороны.

– Мы зашли домой и буквально через 30 минут сработала сигнализация, – рассказывает она. – Я выглянула в окно, а стекло машины уже на земле – кто-то стрелял.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

То, что стекло пострадало не от случайно упавшей ветки или от старых трещин, оказалось понятно при первом же взгляде на место происшествия. Среди мелких осколков на солнце блестели круглые золотые пульки, как от травмата.

– Машина никому здесь не мешает, сигнализация почти не срабатывает, – говорит Ирина. – То есть подумать о том, что кому-то она надоела и начали по ней стрелять, мы не можем. Ни с кем из соседей не ссорились, я считаю, что это просто хулиганство. Когда увидела, как наш знак инвалида в разбитом стекле валяется, просто обалдела.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Фото: Ирина Селезнева

У автомобиля вместо заднего стекла остались лишь осколки, некоторые обрывками повисли на автомобиле. Часть стекла ссыпалась в машину, часть – осталась на улице.

Видели видео?

К счастью участок, где был припаркован автомобиль со спецзнаком, попал в обзор камеры соседей Селезневых. Они в тот же день передали пострадавшим видео, на котором с небольшим промежутком слышны звуки выстрелов, всего около трех или четырех.

Ирина Селезнева Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

В тот момент сразу вызвать полицию у Ирины не получилось, машину, которая теперь оказалась в «открытом доступе» нужно было доставить в ремонт, а ребенка туда, где за ним некоторое время присмотрят.

– Мне пришлось экстренно собрать ребенка, и решать вопрос по машине, потому что она осталась открытой, – Ирина не думала, что день обернется не только этими неприятностями, но и серьезными тратами. – Сына в организацию к себе («Апрель», общественная организация для ребят с расстройствами аутистического спектра, – прим.ред.), где у нас ребята с инвалидностью находятся. Оставила его там на попечении других педагогов и поехала отдавать в ремонт машину.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Без автомобиля в этой семье – никак. Сына намного проще и безопаснее отвозить, да и школа от дома находится далеко – ежедневно нужно преодолевать путь из района Табачной фабрики до школы около стадиона «Прогресс». После – на специальные занятия, которые для таких детей очень важны.

Ирина до последнего надеялась – это детская шалость, и все уладится. Написала объявления и разместила их у подъездов, сделала посты в социальных сетях, с призывом уладить все так. Но ответом была тишина, поэтому 11 января женщина обратилась в полицию.

– Если честно, сначала я даже подумала, что стекло могло лопнуть само, до последнего надеялась на хорошее, пока мне соседи не передали видео, где прям очень слышны выстрелы. Распечатала бумаги, чтобы расклеить на подъезды, оповестить соседей о том, что я буду принимать меры, любыми способами буду искать и приложу все усилия, чтобы найти этого хулигана.

Ущерб моральный и материальный

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Стоимость восстановления заднего стекла этой марки автомобиля – порядка пяти тысяч рублей. И терять время было нельзя – транспорт в семье задействован ежедневно. Однако оставлять его на прежнем месте уже страшно и накладно. Особенно, если учесть, что случаи «расстрела» автомобилей в этом доме случаются периодически.

– Первые выстрелы были летом, и потому мы установили камеру наблюдения, – рассказывают соседи Ирины. – Стрелок повредил машину на парковке около дома.

Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Круг поиска стрелка постоянно сужается – предположительно, он проживает в одном из двух подъездов, с балконов и окон которых можно было бы это сделать. Чаша терпения у людей на этот раз переполнена: они недовольны, что им причиняют финансовый и моральный ущерб.

– Сегодня прострелил заднее стекло автомобиля, на котором я перевожу ребенка-инвалида, а завтра по людям начнет стрелять? А если бы мы сидели в машине? Мы иногда так делаем, потому что ребенок с аутистическим спектром: музыку дослушиваем, которая ему нравится, – делится Ирина.

Она считает, что если это детская шалость, очень важно донести родителям – они иногда заканчиваются очень плохо. Предположения, откуда мог быть произведен выстрел есть и у пострадавших, и вскоре будут и у полиции.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Бийское», в настоящий момент по данному факту проводится предварительная проверка, действия стрелка могут попасть под статью о хулиганстве.

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Взято отсюда