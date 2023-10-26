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Стремление к переменам не отражено: депутаты оценили новое правительство края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Лидер левой партии заявил о “все тех же чиновниках”, а спикер АКЗС напомнил, что назначение в правительство влечет за собой большую ответственность перед жителями

Тема назначения нового правительства Алтайского края неожиданно стала одной из тем обсуждения во время сессии краевого заксобрания 26 октября, причем во время дискуссий по разным вопросам повестки. Первым высказался лидер партии “Коммунисты России” Сергей Малинкович, заявивший, что при формировании нового кабинета министров никак не учли мнения всех избирателей.

“К нам [на заседание фракции для обсуждения проекта бюджета края на 2024 год] пришли те же чиновники, что работали в прежнем правительстве, хотя почти 25% избирателей проголосовали против победившего кандидата. Их стремление к переменам никак не отражено в назначениях в новом правительстве, которое все также остается старым. Следовательно, и подходы к формированию бюджета старые, капиталистические”, – заявил Малинкович.

Новый состав формируется в связи с недавно прошедшими выборами губернатора края. На них победил Виктор Томенко, занимавший этот пост и в предыдущие пять лет. Он по закону после вступления в должность должен назначить новое правительство. БОльшая часть заместителей, министров и начальников ведомств уже назначена. Однако часть руководителей еще сохраняют статус и.о.

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