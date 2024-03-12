Строгий режим: двум алтайским ветврачам дали большие сроки за взятки на полмиллиона

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Сотрудники районной государственной ветслужбы получили перечисления за беспрепятственное оформление документов на мед без необходимых исследований

В Алтайском крае бывших главного ветврача и ведущего ветеринара управления по Усть-Пристанскому району признали виновными в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что с апреля 2018 по ноябрь 2020 года производители и заготовители меда перечислили на подконтрольный банковский счет обвиняемых более 500 тысяч рублей. Взамен на это ветврачи оформляли и выдавали свидетельства без исследований проб продукта.

В ходе следствия правоохранители арестовали имущество одного из врачей на более 1 млн рублей.

В итоге главного ветврача приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а ведущего специалиста отправили в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Ранее в Алтайском крае ветврача и “мясного” бизнесмена осудили за коррупцию. Виновники получили условное наказание со штрафом.

Взято отсюда.

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