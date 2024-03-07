Строго до 11 лет: в Бийске прошел чемпионат среди очень юных специалистов

6 марта в Бийске состоялся Чемпионат «Юный мастер»

В Бийске состоялся муниципальный этап регионального чемпионата «Юный мастер – 2024» . На мероприятии выступили 44 участника с 5-11 лет из г. Бийска и районов Алтайского края. ребята проявляли свои таланты в восьми компетенциях: «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Дизайн одежды и аксессуаров», «Инженерно-строительное дело», «Физическая культура, спорт и фитнес», «3Д-дизайн», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство».

1 из 5 Фото: Министерство образования Алтайского края Фото: Министерство образования Алтайского края Фото: Министерство образования Алтайского края Фото: Министерство образования Алтайского края Фото: Министерство образования Алтайского края

– Сегодня я была дизайнером и создала авторскую футболку с узором бабочки. Когда я стану взрослой, хочу стать дизайнером одежды и создавать коллекции платьев, – приводят слова Агаты Казаковой, участницы компетенции “Дизайн одежды и аксессуаров” в министерстве образования Алтайского края.

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Взято отсюда