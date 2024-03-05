Строили путепровод и 17 квартир в день. Мэр Барнаула подвел итоги 2023 года

Вячеслав Франк представил отчет депутатам городской Думы о проделанной работе

Вячеслав Франк выступил с докладом

Сегодня, 5 марта, глава Барнаула Вячеслав Франк представил отчет по результатам работы в 2023 году перед депутатами Городской Думы. В своем докладе глава краевой столицы отметил главные достижения в экономике, общественном транспорте, развитии образования. О самом главном из доклада мэра – читайте в материале «КП» – Барнаул».

Про бюджет и развитие экономики

В своем докладе Вячеслав Франк отметил, что развитие экономики определяет качество жизни. И не смотря на санкции, в совместной работе с краевыми и федеральными властями барнаульские предприятия развиваются и выходят на зарубежные рынки.

Отчет мэра Барнаула

– Значительные результаты получены в металлургии, производстве вагонов и оборудования, пищевых продуктов, оптики и электроники. Санкции повлияли на снижение выпуска резиновых и пластмассовых изделий, производство кожи и бумаги. Важный показатель – рост инвестиционной активности. Больше всего средств вкладывалось в обрабатывающее производство, энергетику, связь, социальные объекты, – отметил глава города.

Дела в области бюджета также обстоят хорошо. Доходы городского бюджета в 2023 году составили 24 млрд 800 млн рублей. Барнаулу оказывается поддержка из вышестоящих бюджетов – краевого и федерального. Из них суммарно поступило 14 млрд рублей.

– Однако, в городе остаются проблемы, требующие дополнительного финансирования. Это расселение 120 аварийных домов, капитальный ремонт дорог, реконструкция коммунальных сетей и многое другое, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Новые автобусы и дороги

В своем докладе Вячеслав Франк не обошел стороной достижения и проблемы в сфере общественного транспорта, которая волнует многих горожан. Мэрия хорошо знакома с существующими проблемами и принимает меры к их решению.

– За счет краевых средств для Барнаула закуплено десять новых трамваев, часть из которых после настройки и обкатки вышла на маршруты. Так же, благодаря краевому правительству, в город поступит 41 автобус большой вместимости. Для их эксплуатации на базе «Горэлектротранса» создается автоколонна, – сообщил Вячеслав Франк.

Кроме этого в городе с перевозчиками на 17 маршрутах в прошедшем году заключили долгосрочные контракты. В них в частности обговаривается необходимость обновления транспортного парка. По словам мэра, к 2030 году в Барнауле 25% общественного транспорта будет обновлено.

Отчет мэра Барнаула

В дорожном строительстве проделанные работы тоже очень значительны.

– В прошлом году работы велись на 48объектах. Из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора. Темпы их восстановления продолжают расти, во многом благодаря инициативам самих жителей. Только за два последних года отремонтировано 69 сельских дорог. Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на Новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе! – отметил глава краевой столицы.

Кроме этого продолжаются работы по строительству многоуровневой развязки на шоссе Ленточный бор.

Барнаул – лидер строительства жилья

В Барнауле быстрыми темпами идет строительство новых многоквартирных домов. И в этом плане столица Алтайского края – лидер Сибири!

– В 2023 году достигнут плановый показатель по вводу жилья. Ежедневно в городе строилось семнадцать квартир! Возрос ввод частных домовладений – показатель 2022 года перевыполнен в полтора раза, – доложил Вячеслав Франк.

Продолжается в краевой столице и работа по расселению аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов. Одно из достижений администрации в 2023 году – досрочное завершение расселения домов, признанных аварийными до 2017 года. За прошедший год в новое жилье переехали из снесенных домов 600 барнаульцев.

– Новые правила расселения способствуют развитию площадок, ранее занятых аварийными домами. Пилотным местом комплексного развития станет микрорайон Поток. С участием инвесторов там планируется реализовать масштабный проект реновации, – сообщил Вячеслав Франк.

Отчет мэра Барнаула

Новые школы и поликлиники

В Барнауле в 2023 год в первый класс пошли 10 тыс. школьников. Половина из них живет в Индустриальном районе. Поэтому именно здесь ведется строительство новых образовательных учреждений.

– С 2017-го года на территории района построено пять школ, включая долгожданную школу в микрорайоне Спутник. Этот объект мы завершили в минувшем году, как и строительство нового корпуса школы в селе Власиха. Сейчас в Индустриальном строится еще одно учреждение образования. Это сократит дефицит школьных мест, но полностью проблему не решит. Уже готова проектная документация на восемь школ и три пристройки к школам, – сообщил Вячеслав Франк в своем отчете.

В прошлом году также был открыт и новый детский сад на 330 мест. Как отметил мэр, главная задача в сфере образования – сократить дисбаланс между жилой и социальной застройкой, обеспечить возможность детям посещать образовательные учреждения по месту жительства.

Прошедший, 2023 год, был отмечен и достижениями в сфере медицинского обслуживания населения.

– Строятся и ремонтируются медучреждения, закупается современное оборудование. Проектируется новое здание девятой поликлиники. В 2023-м году город получил амбулатории в поселке Кирова и селе Гоньба. Завершилось строительство нового корпуса четырнадцатой поликлиники. Месяц назад лечебное учреждение открыло двери для пациентов, – рассказал глава Барнаула.

Оценки доклада

По мнению депутатов, представителей общественности в прошедшем году в краевой столице было действительно много достижений. Некоторые из слушателей поделились своей оценкой отчета Вячеслава Франка.

– Депутатский корпус с удовлетворением отмечает, что работы по национальным проектам, региональным и муниципальным программам выполнены на 100%. Есть проблемы, но мы двигаемся в их решении дальше, – сказала Галина Буевич, Председатель Барнаульской городской Думы.

Галина Буевич

– Барнаул сейчас работает как одна большая команда. Не так много времени остается до 300-летия Барнаула. Юбилей должен стать отправной точкой для больших изменений в облике и качестве жизни в нашем городе. И мы все должны включиться в эту работу. Опираясь на итоге совместной работы фракция «Единой России» поддерживает отчет, – сказал Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Барнаула.

Вячеслав Перерядов

– Прослушав выступление главы города, я считаю, что отчет принят не голословно, а действительно по результатам работы мэра и его команды. Работая в промышленности, мы всегда сотрудничаем с администрацией и видим серьезный прогресс, – сказал Игорь Куппа, генеральный директор холдинговой копании «Барнаульский станкостроительный завод».

Игорь Куппа

– Комиссия активно взаимодействует с семьями и алтайским реготделением Государственного фонда Защитники Отечества, адресно помогает по различным аспектам совместно с районными администрациями города Барнаула. Низкий поклон за проявленную заботу и внимание к семьям бойцов.

Сергей Войтюк

– Любой проект, конкурсное движение, мероприятие муниципального уровня невозможно без поддержки со стороны администрации города Барнаула. Благодаря этой поддержке созданы условия для развития наставничества в городе, – сказал Данил Белов, победитель регионального конкурса «Учитель года Алтая», учитель физической культуры лицея № 73.

В итоге отчет главы города Барнаула Вячеслава Франка по итогам 2023 года был поддержан депутатами городской Думы.

Отчет мэра Барнаула

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Взято отсюда

05.03.2024