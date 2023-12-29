Строили, выбирали и помнили. Итоги 2023 года в фотографиях

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Редакция “Толка” под занавес года предлагает оглянуться назад и посмотреть, каким выдался для Барнаула завершающийся календарный период

Конец года – самое время вспомнить, каким он выдался и вошел в летопись нашего города. Тем более что 2023-й был богат на события, которые так или иначе связаны с жизнью большого количества барнаульцев.

Стройки года

Вне всяких сомнений, одним из главных событий уходящего года для барнаульцев стало открытие путепровода на Новом рынке. Реконструкция этого объекта длилась полтора года, и 30 ноября проезд по мосту был открыт.

Еще одна большая стройка началась в 2023-м на въезде в краевую столицу. Речь идет о трехуровневой развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Подобного рода объектов в краевой столице до сих пор не было.

Кстати, средства и на мост на Новом рынке, и на развязку были выделены за счет инфраструктурного кредита, который получил Алтайский край.

Нельзя не вспомнить и о том, что в 2023 году в Барнауле стартовало строительство нового терминала аэропорта. Новое здание будет в два раза больше действующего терминала, его площадь составит около 10 тыс. кв. метров.

Начало строительства нового терминала барнаульского аэропорта Фото: “Толк” Операция “Реновация”

Важным для Барнаула был уходящий год и с точки зрения обустройства общественных пространств. В краевой столице в 2023-м преобразились сразу три городских парка.

Так, реконструкцию пережил “Центральный” парк – старейший на территории города.

Вместе с тем в этом году завершилась реновация парка “Изумрудный” – это место за последние четыре года преобразилось до неузнаваемости.

Также продолжилось благоустройство крупнейшего парка Барнаула – “Юбилейного” .

Кроме того, в городе появилась и новая зеленая зона, которую обустроили на улице Приречной .

Выбирали и выбрали

Конечно, важным для жителей Алтайского края и Барнаула в частности уходящий год был и с политической точки зрения. В сентябре в регионе прошли выборы губернатора .

Победителем выборной кампании предсказуемо стал Виктор Томенко, для которого, таким образом, в 2023 году начался второй срок губернаторских полномочий.

К слову, губернатор сформировал в крае новое правительство , которое, впрочем, не особенно отличается по своему составу от предыдущего.

Инаугурация Виктора Томенко Фото: Олег Укладов Историческая память

Важным событием для нашего города стало прибытие в Барнаул частицы Вечного огня, привезенной из Москвы с Могилы Неизвестного солдата. Торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы в краевой столице прошла 9 декабря, в День Героев Отечества.

Архитектурное наследие

Не обошелся уходящий год и без достижений с точки зрения сохранения архитектурного наследия.

Так, в начале 2023-го в Барнауле после реконструкции открылся легендарный городской памятник федерального значения “Русский чай” .

Кроме того, в историческом центре города преобразился еще один памятник архитектуры на улице Пушкина, 64 – аптека Крюгера.

С планами на будущее

В завершение хотелось бы отметить, что, конечно же, перечисленные события не охватывают собой все, чем жил наш город в уходящем году. Кроме того, многое из начатого сейчас будет реализовано уже в следующим календарном периоде.

Та же реконструкция путепроводов на проспекте Ленина официально завершится только летом 2024-го. В то же время открытие проезда по мосту на Новом рынке должно стать катализатором для обновления транспортной системы краевой столицы в целом. И этот процесс уже запущен.

Одним из его слагаемых, как неоднократно сообщалось, станет обновление общественного транспорта: в этом году по городу поехали новые автобусы и вот-вот в Барнауле должны запустить низкопольные трамваи .

А еще в самом начале 2024 года в краевой столице наконец-то заработает самая большая поликлиника Алтайского края – №14, расположенная на улице Лазурной.

Поэтому смена года – отличный повод подумать не только о том, что было, но и о том, что будет.

Взято отсюда.

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